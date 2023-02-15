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14 февраля, 22:33

В Белом доме сочли не представлявшими угрозы три сбитых над США летающих объекта

Три неопознанных объекта, сбитые в небе над Северной Америкой, могли быть связаны с коммерческими или исследовательскими организациями и, вероятно, не представляли угрозы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы хотели обеспечить безопасность американцев, удостовериться, что гражданской авиации, осуществляющей полёты в нашем воздушном пространстве, ничего не угрожает. Вот почему были сбиты эти три объекта", — пояснила представитель Белого дома.

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Жан-Пьер добавила, что указанные объекты сбили в "целях предосторожности". Пресс-секретарь также отметила, что по данным разведывательного сообщества, они были потенциально безвредными. Американские власти планируют собрать обломки, чтобы "точно установить, что это были за объекты".

Ранее Трамп-младший мемом со слоном объяснил появление "НЛО" над США. По мнению сына экс-президента Штатов, таким образом власти отвлекают внимание от подрыва "Северных потоков".

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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