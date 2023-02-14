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14 февраля, 16:01
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Вооружённые силы США со второй попытки сбили четвёртый НЛО над озером Гурон

Вооружённые силы США сбили четвёртый по счёту неопознанный летающий объект в небе над страной. В НЛО удалось попасть со второй попытки, первая ракета упала в озеро Гурон. Об этом сообщил глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли после заседания американской контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

"Да, первая [ракета] не попала по четвёртому аэростату. Мы говорим об аэростате, который был сбит над озером Гурон", — сказал генерал, добавив, что "упавшая в воду ракета никому не причинила вреда".

В Администрации США также заявили, что у Вашингтона нет доказательств того, что сбитые ранее объекты являлись разведывательными аппаратами.

"У нас нет никаких свидетельств или чего-либо, что указывало бы на то, что данные три объекта были частью программы шаров – шпионов Китая, или на то, что они определённо выполняли сбор разведывательных данных", — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Ранее борьбу американцев с "инопланетными объектами" прокомментировали в Кремле. По словам Пескова, Соединённые Штаты должны сами разобраться с историей, связанной с НЛО и прочими "шпионами", которые появляются в их небе.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Ilia Yefimovich

Ирина Фальке
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