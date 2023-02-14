Заявляя о неопознанных летающих объектах над США, американские власти пытаются отвлечь внимание от расследования о взрывах "Северных потоков". Так считает сын экс-президента Дональд Трамп – младший.

"Вот такой симпатичный блестящий предмет, чтобы отвлечь вас от того, что мы вроде бы совершили акт войны против России", — написал он в соцсетях и приложил мем, на котором — большой розовый надувной слон с подписью "США подорвали "Северный поток" и женщина, отвернувшаяся к полке с продуктами, подписанной как "НЛО".

Трамп-младший мемом со слоном объяснил появление "НЛО" над США. Фото © Телеграм-канал Donald Trump Jr