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14 февраля, 08:18

Трамп-младший мемом со слоном объяснил появление "НЛО" над США

Трамп-младший считает, что власти США с помощью НЛО отвлекают внимание от подрыва "Северных потоков"

Заявляя о неопознанных летающих объектах над США, американские власти пытаются отвлечь внимание от расследования о взрывах "Северных потоков". Так считает сын экс-президента Дональд Трамп – младший.

"Вот такой симпатичный блестящий предмет, чтобы отвлечь вас от того, что мы вроде бы совершили акт войны против России", — написал он в соцсетях и приложил мем, на котором — большой розовый надувной слон с подписью "США подорвали "Северный поток" и женщина, отвернувшаяся к полке с продуктами, подписанной как "НЛО".

Трамп-младший мемом со слоном объяснил появление "НЛО" над США. Фото © Телеграм-канал Donald Trump Jr

Трамп-младший мемом со слоном объяснил появление "НЛО" над США. Фото © Телеграм-канал Donald Trump Jr

С кем воюют США: НЛО или новейшие разработки

С кем воюют США: НЛО или новейшие разработки

Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. На Западе до сих пор не могут найти виновных, при этом российская разведка обнаружила западный след в теракте. Ранее журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал статью, в которой раскрыл, что за подрывом стоят власти США, они тайно готовили эту операцию в течение девяти месяцев. В Вашингтоне же поспешили обвинить Херша во лжи.

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Примерно в то же время Пентагон заявил об обнаружении разведывательного воздушного шара над США. Он оказался китайским: в КНР это подтвердили и объяснили, что аппарат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра. Позже над континентом неожиданно один за другим появились ещё несколько неопознанных летающих объектов.

Обложка ©

Телеграм-канал Donald Trump Jr

Александра Вишнякова
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