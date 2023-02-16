Белый дом признал, что сбитые китайские шары не были шпионами

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские специалисты установили происхождение сбитых летающих объектов. Похоже, что это были метеозонды или подобные аппараты для научных исследований.

"Президент [США Джо Байден] получил рекомендацию от военных о том, что аппараты было необходимо сбить по двум причинам. Во-первых, мы не могли исключить того, что они потенциально являлись разведывательными аппаратами, а во-вторых, маршрут их полёта в определённых случаях мог пролегать над потенциально чувствительными объектами", — пояснил Кирби на выступлении в Университете Джорджтауна.

Он добавил, что "глубоко в детали вдаваться не может", но маршрут китайского аэростата мог пролегать через военные объекты, поэтому Вашингтон принял меры, "чтобы закрыть любую возможность для сбора с них чувствительной развединформации".