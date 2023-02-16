Белый дом признал, что сбитые китайские шары не были шпионами
В Белом доме признали, что сбитые над США китайские метеозонды не собирали разведданные
Аэростат над США. Обложка © Getty Images / Peter Zay
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские специалисты установили происхождение сбитых летающих объектов. Похоже, что это были метеозонды или подобные аппараты для научных исследований.
"Президент [США Джо Байден] получил рекомендацию от военных о том, что аппараты было необходимо сбить по двум причинам. Во-первых, мы не могли исключить того, что они потенциально являлись разведывательными аппаратами, а во-вторых, маршрут их полёта в определённых случаях мог пролегать над потенциально чувствительными объектами", — пояснил Кирби на выступлении в Университете Джорджтауна.
Он добавил, что "глубоко в детали вдаваться не может", но маршрут китайского аэростата мог пролегать через военные объекты, поэтому Вашингтон принял меры, "чтобы закрыть любую возможность для сбора с них чувствительной развединформации".
Таким образом, во время появления в небе над США "подозрительных летательных объектов" американские власти затруднялись определить, для чего они предназначены на самом деле.
По информации The Washington Post, спецслужбы США отслеживали сбитый аэростат Китая в течение недели после его взлёта с острова Хайнань. 4 февраля американские военные сбили аппарат. Позже загадочный шар был обнаружен над Северной Америкой. А пресс-секретарь Белого дома обвинила КНР в запуске целого "флота аэростатов-шпионов".