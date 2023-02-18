В Китае заявили о неизменности позиции о мире и диалоге в ситуации вокруг Украины

В украинском вопросе Китай продолжит стоять на стороне мира и диалога. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

По его словам, по международным спорам Пекин занимает ответственную позицию и основывается на обстоятельствах каждого отдельного вопроса.

"По украинскому вопросу позиция Китая сводится к поддержке мирных переговоров. Мы представим позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса и будем твёрдо стоять на стороне мира и диалога", — сказал он.

Представитель КНР добавил, что нынешние конфликты вызваны несоблюдением Устава ООН. По его мнению, международной солидарности вредят идеологическая конфронтация и формирование блоков. Растёт угроза безопасности и подрывается стратегическое взаимное доверие, отметил дипломат.

Ван И считает, что необходимо пресекать попытки проводить идеологические линии и политизировать торговое, научное и технологическое сотрудничество.