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18 февраля, 02:44

Китай предупредил Германию о риске повторения диверсий как на "Северных потоках"

Дипломат Ван И предупредил ФРГ о возможности повторения взрывов как на "Северных потоках"

Инциденты вроде взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" могут повториться. Об этом министра иностранных дел Германии Анналену Бербок предупредил руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро Ван И. Этот разговор произошёл во время их встречи в Мюнхене, передаёт агентство Синьхуа.

"Мы понимаем обеспокоенность Германии в связи с кризисом на Украине. Чем дольше будет затягиваться кризисная ситуация, тем больший ущерб будет причинён Европе. Могут внезапно повториться происшествия, аналогичные взрывам на "Северных потоках", — заявил Ван И.

В Китае заявили о "беспрецедентном восстании" в мире против западных порядков

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Ранее китайские эксперты подтвердили, что расследование Сеймура Херша о терактах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" заслуживает доверия.

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ТАСС / LUKAS COCH

Анатолий Симоненко
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