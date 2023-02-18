Китай предупредил Германию о риске повторения диверсий как на "Северных потоках"

Инциденты вроде взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" могут повториться. Об этом министра иностранных дел Германии Анналену Бербок предупредил руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро Ван И. Этот разговор произошёл во время их встречи в Мюнхене, передаёт агентство Синьхуа.