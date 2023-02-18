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18 февраля, 13:59

США обеспокоились из-за углубления связей России и Китая после начала СВО

Американские власти обеспокоены улучшением отношений между Москвой и Пекином после начала российской специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Такое заявление сделала вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис.

"Мы также обеспокоены, что Пекин углубил свои взаимоотношения с Москвой (с начала российской СВО на Украине. — Прим. Лайфа)", — сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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А ранее политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян заявили о достижении Россией всех стратегических целей на Украине. Он отметил, что российские войска смогли сформировать "стабильную линию фронта к востоку от Днепра", что позволяет им точечно наносить удары. Этого нельзя сказать об украинских солдатах, которые абсолютно неспособны держать оборону, ведь они полностью зависят от помощи США и НАТО, считает специалист.

Обложка ©

Freepik / DejaVu Designs

Наталья Исакова
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