Политолог заметил, что Российская армия смогла сформировать "стабильную линию фронта к востоку от Днепра", что позволяет ей точечно наносить удары. Этого нельзя сказать об украинских военнослужащих, которые абсолютно неспособны держать оборону, ведь они полностью зависят от помощи США и НАТО, резюмировал Сян.