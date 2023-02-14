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Регион
Опубликовано 14 февраля 2023, 07:08
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В Китае заявили о достижении Россией всех стратегических целей на Украине

GT: Россия в целом достигла стратегических целей на Украине

Россия достигла всех поставленных стратегических целей специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказал политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян газете Global Times.

"На самом деле стратегические цели РФ в целом достигнуты", — заявил он.

Политолог заметил, что Российская армия смогла сформировать "стабильную линию фронта к востоку от Днепра", что позволяет ей точечно наносить удары. Этого нельзя сказать об украинских военнослужащих, которые абсолютно неспособны держать оборону, ведь они полностью зависят от помощи США и НАТО, резюмировал Сян.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напоминал, что демилитаризация и денацификация Украины по-прежнему являются одними из главных целей специальной военной операции. Также пресс-секретарь президента подчёркивал, что в ходе проведения СВО наблюдается положительная динамика.

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Unsplash

Оксана Попова
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