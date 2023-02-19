Песков: Москва сомневается в том, что Запад поддержит идею переговоров Путина и Байдена

Кремль сомневается, что идея о проведении переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет поддержана странами Запада. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

"Здесь надеяться на какую-то взаимность и ответ на подобную инициативу со стороны хоть кого-то из коллективного Запада вряд ли представляется возможным", — заявил Песков.