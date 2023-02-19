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19 февраля, 11:11

Песков: Москва сомневается в том, что Запад поддержит идею переговоров Путина и Байдена

Кремль сомневается, что идея о проведении переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет поддержана странами Запада. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

"Здесь надеяться на какую-то взаимность и ответ на подобную инициативу со стороны хоть кого-то из коллективного Запада вряд ли представляется возможным", — заявил Песков.

Представитель Кремля также обратил внимание на заявление администрации США о том, что во время визита Байдена в Польшу у него не запланировано "дополнительных остановок".

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Напомним, с идеей провести в Минске переговоры Владимира Путина и Джо Байдена выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Однако в Кремле отметили, что Вашингтон вряд ли согласится на это.

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ТАСС / AP / Patrick Semansky

Артур Белкин
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