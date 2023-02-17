Песков предсказал реакцию США на идею о встрече Путина и Байдена в Минске

Вашингтон вряд ли откликнется на идею белорусского лидера Александра Лукашенко о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это новая инициатива президента Белоруссии. Вы, наверное, слышали заявления Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, президент США не планирует. Поэтому вряд ли Вашингтон откликнется на эту инициативу", — подчеркнул он в беседе с журналистами.