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17 февраля, 09:43

Песков предсказал реакцию США на идею о встрече Путина и Байдена в Минске

Песков: США вряд ли откликнутся на инициативу Лукашенко о переговорах Путина и Байдена

Вашингтон вряд ли откликнется на идею белорусского лидера Александра Лукашенко о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это новая инициатива президента Белоруссии. Вы, наверное, слышали заявления Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, президент США не планирует. Поэтому вряд ли Вашингтон откликнется на эту инициативу", — подчеркнул он в беседе с журналистами.

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Лайф напоминает, что вчера Лукашенко позвал Байдена в Минск на встречу с Путиным и пообещал выслать за ним "боинг". О готовности организовать беседу он рассказал во время общения с зарубежными журналистами.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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