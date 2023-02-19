Ван И: Пекин не хочет затягивания и расширения конфликта на Украине

Пекин не хочет затягивания и расширения конфликта на Украине. Об этом сообщил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, которая прошла вчера в Мюнхене.

"Мы не хотим, чтобы украинский кризис затянулся и расширился. Мы готовы следовать одним путём с международным сообществом, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации, и настойчиво стремиться к миру", — приводятся слова Ван И в заявлении на сайте МИД Китая.