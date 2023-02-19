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19 февраля, 13:42

Ван И: Пекин не хочет затягивания и расширения конфликта на Украине

Пекин не хочет затягивания и расширения конфликта на Украине. Об этом сообщил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, которая прошла вчера в Мюнхене.

"Мы не хотим, чтобы украинский кризис затянулся и расширился. Мы готовы следовать одним путём с международным сообществом, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации, и настойчиво стремиться к миру", — приводятся слова Ван И в заявлении на сайте МИД Китая.

В США испугались, что Китай начнёт поставлять России оружие

В США испугались, что Китай начнёт поставлять России оружие

Ранее Ван И заявил, что китайский кабмин не смирится с угрозами Америки повлиять на отношения с Россией. Об этом он сообщил во время встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

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mfa.gov.cn

Никита Осипов
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