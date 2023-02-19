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19 февраля, 00:43

В США испугались, что Китай начнёт поставлять России оружие

Блинкен: США опасаются, что Китай начнёт помогать России с летальным оружием

США опасаются, что Китай может начать оказывать России помощь, связанную с летальным оружием. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

"В последние годы мы наблюдали поддержку на уровне риторики и политики и даже некоторую нелетальную помощь. Но мы крайне озабочены тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной помощи России", — приводит NBC слова Блинкена.

Он пригрозил "серьёзными последствиями" Пекину в отношениях с США в случае предоставления России такой помощи. По словам главы Госдепа, эту тему он поднимал в ходе встречи с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции.

Блинкен не дождался от китайского дипломата извинений за аэростат

Блинкен не дождался от китайского дипломата извинений за аэростат

Ранее власти США выразили обеспокоенность тем, что отношения между Москвой и Пекином улучшились после начала Россией специальной военной операции на Украине.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of State

Арина Родионова
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