В США испугались, что Китай начнёт поставлять России оружие
Блинкен: США опасаются, что Китай начнёт помогать России с летальным оружием
США опасаются, что Китай может начать оказывать России помощь, связанную с летальным оружием. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
"В последние годы мы наблюдали поддержку на уровне риторики и политики и даже некоторую нелетальную помощь. Но мы крайне озабочены тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной помощи России", — приводит NBC слова Блинкена.
Он пригрозил "серьёзными последствиями" Пекину в отношениях с США в случае предоставления России такой помощи. По словам главы Госдепа, эту тему он поднимал в ходе встречи с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции.
Ранее власти США выразили обеспокоенность тем, что отношения между Москвой и Пекином улучшились после начала Россией специальной военной операции на Украине.
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