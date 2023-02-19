В США испугались, что Китай начнёт поставлять России оружие

США опасаются, что Китай может начать оказывать России помощь, связанную с летальным оружием. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

"В последние годы мы наблюдали поддержку на уровне риторики и политики и даже некоторую нелетальную помощь. Но мы крайне озабочены тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной помощи России", — приводит NBC слова Блинкена.

Он пригрозил "серьёзными последствиями" Пекину в отношениях с США в случае предоставления России такой помощи. По словам главы Госдепа, эту тему он поднимал в ходе встречи с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции.