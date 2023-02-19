Блинкен не дождался от китайского дипломата извинений за аэростат

Представитель Китая на встрече с госсекретарём США не извинился за инцидент с аэростатом. Об этом рассказал сам Энтони Блинкен после встречи с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), членом Политбюро Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я бы не хотел давать характеристику тому, что было сказано, мне это кажется неуместным. Тем не менее я могу сказать, что извинений не последовало", — заявил Блинкен.

В интервью телекомпании NBC Блинкен также сказал, что сам он получил на этой встрече возможность заявить Ван И, что якобы "Китай направил над США воздушный шар-наблюдатель, нарушив суверенитет, нарушив международное право".