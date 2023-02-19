Блинкен не дождался от китайского дипломата извинений за аэростат
Блинкен заявил, что Ван И не принёс извинений за китайский аэростат
Представитель Китая на встрече с госсекретарём США не извинился за инцидент с аэростатом. Об этом рассказал сам Энтони Блинкен после встречи с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), членом Политбюро Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я бы не хотел давать характеристику тому, что было сказано, мне это кажется неуместным. Тем не менее я могу сказать, что извинений не последовало", — заявил Блинкен.
В интервью телекомпании NBC Блинкен также сказал, что сам он получил на этой встрече возможность заявить Ван И, что якобы "Китай направил над США воздушный шар-наблюдатель, нарушив суверенитет, нарушив международное право".
Ранее Лайф писал, что Блинкен и Ван И встретились впервые после скандала с аэростатами. По словам источника из Госдепартамента, госсекретарь США заявил во время встречи, что Вашингтон не стремится к "новой холодной войне" с Китаем.
Напомним, 3 февраля Пентагон заявил об обнаружении некоего разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. Позднее в Китае официально признали, что это их гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. Шар был сбит американскими военными на следующий день в небе над Южной Каролиной. В ответ на это власти Китая сделали Вашингтону представление и выразили решительный протест. Также в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран, уничтожив аэростат. На этом фоне Блинкен отменил запланированный визит в Китай.
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