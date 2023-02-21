Главный дипломат КНР перед прилётом в Москву обсудил с Кулебой китайский мирный план

"У нас была встреча с высокопоставленным китайским дипломатом, моим бывшим коллегой, бывшим министром иностранных дел господином Ван И. Он поделился со мной ключевыми деталями китайского плана по мирному урегулированию. Мы ждём получения текста <...> и как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы", — сказал Кулеба по итогам переговоров в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.