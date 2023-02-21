Главный дипломат КНР перед прилётом в Москву обсудил с Кулебой китайский мирный план
Кулеба заявил, что член Компартии КНР Ван И озвучил Киеву детали китайского мирного плана
Заведующий канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Фото © Kremlin
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И раскрыл в личной встрече основные идеи китайского плана по прекращению конфликта на Украине.
"У нас была встреча с высокопоставленным китайским дипломатом, моим бывшим коллегой, бывшим министром иностранных дел господином Ван И. Он поделился со мной ключевыми деталями китайского плана по мирному урегулированию. Мы ждём получения текста <...> и как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы", — сказал Кулеба по итогам переговоров в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
Украинский министр назвал принцип территориальной целостности краеугольным камнем для Киева и Пекина, а значит, по его мнению, все действия и предложения КНР должны исходить из этого правила.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства может провести личную встречу с Ван И в ходе предстоящего визита последнего в Москву.