Главный дипломат Китая обсудил с Путиным попытки рассорить Пекин и Москву

Отношения Москвы и Пекина стойко выдержали давление извне на фоне перемен в международной обстановке. Об этом заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И.

"На фоне сложной меняющейся международной ситуации китайско-российские отношения выдержали давление со стороны международного сообщества, они развиваются очень стабильно", — заметил глава китайской дипломатии.

Ван И подчеркнул, что сотрудничество России и Китая на международной арене имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки. По его словам, международные отношения сегодня сложны, они не стали лучше после распада двуполярной системы, а приобрели более острый характер.