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22 февраля, 11:43

Главный дипломат Китая обсудил с Путиным попытки рассорить Пекин и Москву

Ван И: Отношения России и КНР выдержали давление на фоне нестабильности в мире

Отношения Москвы и Пекина стойко выдержали давление извне на фоне перемен в международной обстановке. Об этом заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И.

"На фоне сложной меняющейся международной ситуации китайско-российские отношения выдержали давление со стороны международного сообщества, они развиваются очень стабильно", — заметил глава китайской дипломатии.

Ван И подчеркнул, что сотрудничество России и Китая на международной арене имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки. По его словам, международные отношения сегодня сложны, они не стали лучше после распада двуполярной системы, а приобрели более острый характер.

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Сегодня президент России принимает главного дипломата КНР в Кремле. В ходе своего визита в Москву Ван И обсудит с российской стороной актуальные международные и региональные вопросы. Ранее на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Ван И пообещал укреплять отношения с Россией вопреки ситуации в мире.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Ирина Фальке
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