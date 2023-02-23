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23 февраля, 13:20

Лукашенко: Байден приехал в Киев, чтобы на коне войны прискакать в избирательную кампанию

Президент США Джо Байден приехал с визитом в Киев для того, чтобы пропиариться на теме войны и тем самым начать избирательную кампанию к выборам главы государства в 2024 году. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ.

"Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию. Вот тут точно не получится. Я это знаю хорошо", — отметил он.

Журналистка озвучила настоящую причину поездки Байдена в Киев

Журналистка озвучила настоящую причину поездки Байдена в Киев

Напомним, 20 февраля в Киев с необъявленным визитом прибыл президент США Джо Байден и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Тот в свою очередь назвал поездку американского лидера важным знаком поддержки Незалежной.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Астапкович / POOL

Артур Белкин
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