Лукашенко: Байден приехал в Киев, чтобы на коне войны прискакать в избирательную кампанию

Президент США Джо Байден приехал с визитом в Киев для того, чтобы пропиариться на теме войны и тем самым начать избирательную кампанию к выборам главы государства в 2024 году. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ.

"Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию. Вот тут точно не получится. Я это знаю хорошо", — отметил он.