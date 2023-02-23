Лукашенко: Байден приехал в Киев, чтобы на коне войны прискакать в избирательную кампанию
Президент США Джо Байден приехал с визитом в Киев для того, чтобы пропиариться на теме войны и тем самым начать избирательную кампанию к выборам главы государства в 2024 году. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ.
"Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию. Вот тут точно не получится. Я это знаю хорошо", — отметил он.
Напомним, 20 февраля в Киев с необъявленным визитом прибыл президент США Джо Байден и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Тот в свою очередь назвал поездку американского лидера важным знаком поддержки Незалежной.
ТАСС / Владимир Астапкович / POOL