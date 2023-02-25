Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны скупают голоса в ООН. По его словам, в организации сильные государства "давят на меньшие".

"Америка печатает доллары. Тебе даст доллар — будешь голосовать. Не будешь голосовать — не получишь. Так ведут себя и другие сильные страны. Которые западные. Я много раз был в ООН и видел это", — сказал белорусский лидер.

Лукашенко считает, что работа ООН не эффективна не только в вопросе военных противостояний, но и по гуманитарным направлениям.

"Пусть бы бедность уменьшили в мире, пусть бы бедолагам каким-то помогли. Пусть бы работали хотя бы по гуманитарным вопросам. Но везде расхождения. Даже когда Россия и Беларусь вносят резолюцию по войне, по безопасности, американцы и другие голосуют против. Но это нонсенс", — сказал он.