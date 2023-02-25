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25 февраля, 09:57

Лукашенко назвал "идиотским поступком" решение Польши закрыть погранпереход с Белоруссией

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал "идиотским поступком" решение польских властей ограничить движение для грузоперевозчиков через пункты пропуска. По его словам, Варшава ради одобрения хозяина в лице США готова даже "выстрелить себе в голову".

"Зачем они сейчас ввели [ограничения на движение грузовиков на польско-белорусской границе]? Хотят показать свою значимость перед патроном, который недавно приезжал к ним (речь идёт о недавнем визите в Польшу президента США Джо Байдена. — Прим. Лайфа). Надо же было показать, что они тут за американцев "воюют" и готовы на всё — и себе в голову выстрелить. Просто идиотский поступок", — приводит слова президента Белоруссии БелТА.

При этом белорусам от решения Варшавы, как говорится, ни жарко ни холодно, потому что "мы туда не ездим", добавил Лукашенко.

На границе Белоруссии и Польши образовалась гигантская очередь из фур из-за закрытия погранперехода

На границе Белоруссии и Польши образовалась гигантская очередь из фур из-за закрытия погранперехода

Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский объявил о закрытии погранперехода в Бобровниках, объяснив это решение "важными интересами государственной безопасности". Позже премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика в качестве ответной меры ограничит въезд для грузовых автомобилей и тягачей, которые зарегистрированы в Польше.

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