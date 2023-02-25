Лукашенко назвал "идиотским поступком" решение Польши закрыть погранпереход с Белоруссией
Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал "идиотским поступком" решение польских властей ограничить движение для грузоперевозчиков через пункты пропуска. По его словам, Варшава ради одобрения хозяина в лице США готова даже "выстрелить себе в голову".
"Зачем они сейчас ввели [ограничения на движение грузовиков на польско-белорусской границе]? Хотят показать свою значимость перед патроном, который недавно приезжал к ним (речь идёт о недавнем визите в Польшу президента США Джо Байдена. — Прим. Лайфа). Надо же было показать, что они тут за американцев "воюют" и готовы на всё — и себе в голову выстрелить. Просто идиотский поступок", — приводит слова президента Белоруссии БелТА.
При этом белорусам от решения Варшавы, как говорится, ни жарко ни холодно, потому что "мы туда не ездим", добавил Лукашенко.
Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский объявил о закрытии погранперехода в Бобровниках, объяснив это решение "важными интересами государственной безопасности". Позже премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика в качестве ответной меры ограничит въезд для грузовых автомобилей и тягачей, которые зарегистрированы в Польше.
Сайт президента Белоруссии