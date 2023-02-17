Белоруссия ограничит въезд для польских грузовиков и тягачей

Правительство Белоруссии ограничит въезд на территорию республики грузовым автомобилям и тягачам, которые зарегистрированы в Польше. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко.

Теперь движение польских грузовиков и тягачей будет осуществляться только через белорусско-польский участок границы. Как пояснили в Совете министров республики, данное решение принято в связи с тем, что Польша 10 февраля закрыла автодорожный пункт пропуска Бобровники (сопредельный белорусский Берестовица).

"При этом в целях равномерного распределения транспортных потоков, направляемых из автодорожных пунктов пропуска в специально установленные места для совершения грузовых операций или перецепки, для пунктов пропуска Козловичи (белорусско-польский участок), Привалка и Бенякони (белорусско-литовский участок) такие места дополняются пунктом таможенного оформления Берестовица-ТЛЦ и зоной ожидания для въезда в пункт пропуска Берестовица", — сообщили в пресс-службе правительства.