Белоруссия ограничит въезд для польских грузовиков и тягачей
Правительство Белоруссии ограничит въезд на территорию республики грузовым автомобилям и тягачам, которые зарегистрированы в Польше. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко.
Теперь движение польских грузовиков и тягачей будет осуществляться только через белорусско-польский участок границы. Как пояснили в Совете министров республики, данное решение принято в связи с тем, что Польша 10 февраля закрыла автодорожный пункт пропуска Бобровники (сопредельный белорусский Берестовица).
"При этом в целях равномерного распределения транспортных потоков, направляемых из автодорожных пунктов пропуска в специально установленные места для совершения грузовых операций или перецепки, для пунктов пропуска Козловичи (белорусско-польский участок), Привалка и Бенякони (белорусско-литовский участок) такие места дополняются пунктом таможенного оформления Берестовица-ТЛЦ и зоной ожидания для въезда в пункт пропуска Берестовица", — сообщили в пресс-службе правительства.
Ранее ГПК Белоруссии сообщил, что Литва уведомила Минск о прекращении взаимодействия по пограничному движению. Что послужило причиной для принятия такого решения, Вильнюс не уточнил.
ТАСС / Сергей Бобылев