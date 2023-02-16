Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску через границу

Литва сообщила Белоруссии об одностороннем прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Как рассказали в пресс-службе белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК), что послужило причиной для принятия такого решения, Вильнюс не уточнил.

"Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска", — сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что сотрудничество между Минском и Вильнюсом основывалось на договоре, который был подписан в ноябре 2019 года. По каким причинам Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией в данном вопросе, неизвестно.