Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску через границу
ГПК Белоруссии: Литва уведомила Минск о прекращении взаимодействия по пограничному движению
Литва сообщила Белоруссии об одностороннем прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Как рассказали в пресс-службе белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК), что послужило причиной для принятия такого решения, Вильнюс не уточнил.
"Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска", — сказано в сообщении.
В ведомстве рассказали, что сотрудничество между Минском и Вильнюсом основывалось на договоре, который был подписан в ноябре 2019 года. По каким причинам Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией в данном вопросе, неизвестно.
Ранее в Латвии таинственным образом исчезли деньги, которые были выделены на установку ограждения на границе с Белоруссией. Речь идёт о немалой сумме — на колючую проволоку выделили 373 602 евро, или примерно 29 миллионов рублей. Прокуратура выдвинула обвинение руководству Государственного агентства снабжения и совладельцу компании DN Sistemas поставщику проволоки Юрису Тейвансу.
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