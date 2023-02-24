На границе Белоруссии и Польши образовалась гигантская очередь из фур из-за закрытия погранперехода

После того как Польша закрыла пограничный пункт пропуска Бобровники, очередь из фур на въезд в страны Евросоюза из Белоруссии увеличилась в десять раз. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет (ГПК) республики.

"Закрытие польской властью пункта пропуска Бобровники (Берестовица) и ограничение движения фур в Кукурыках (Козловичи) привели к перераспределению транспортных потоков, ухудшению обстановки на других направлениях", — сообщает пресс-служба комитета в телеграм-канале.

В ГПК добавили, что самым загруженным на въезд в ЕС является маршрут через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). Это единственный оставшийся пункт для большегрузного транспорта. При этом польская сторона за сутки оформила только около 60% грузового транспорта от нормы, отметили в ГПК.