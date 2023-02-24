На границе Белоруссии и Польши образовалась гигантская очередь из фур из-за закрытия погранперехода
Очередь из фур на въезд в ЕС из Белоруссии выросла в 10 раз после закрытия пункта в Бобровниках
Очередь из фур на белорусско-польской границе. Фото © t.me / gpkgovby
После того как Польша закрыла пограничный пункт пропуска Бобровники, очередь из фур на въезд в страны Евросоюза из Белоруссии увеличилась в десять раз. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет (ГПК) республики.
"Закрытие польской властью пункта пропуска Бобровники (Берестовица) и ограничение движения фур в Кукурыках (Козловичи) привели к перераспределению транспортных потоков, ухудшению обстановки на других направлениях", — сообщает пресс-служба комитета в телеграм-канале.
В ГПК добавили, что самым загруженным на въезд в ЕС является маршрут через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). Это единственный оставшийся пункт для большегрузного транспорта. При этом польская сторона за сутки оформила только около 60% грузового транспорта от нормы, отметили в ГПК.
Также скопление большегрузов увеличилось на литовском направлении. Перед пунктами пропуска Шальчининкай (Бенякони), Мядининкай (Каменный Лог) и Лаворишкес (Котловка) фиксируется более 300 грузовых машин. А литовская сторона за сутки оформила лишь около 42% грузовиков от нормы.
Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский объявил о закрытии погранперехода в Бобровниках, объяснив это решение "важными интересами государственной безопасности". Позже премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика в качестве ответной меры ограничит въезд грузовым автомобилям и тягачам, которые зарегистрированы в Польше.