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24 февраля, 01:07

Власти Польши приняли решение выслать военного атташе Белоруссии

Власти Польши решили выслать из страны военного атташе Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Лукаш Ясина.

"В ближайшее время Польшу покинет белорусский военный атташе", — сказал Ясина Польскому агентству печати.

Такое решение, как отмечает агентство, станет ответной реакцией на выдворение из Белоруссии офицера связи Пограничной службы Польши. Что, в свою очередь, было ответом на решение Варшавы закрыть пограничный пункт пропуска "Бобровники", сопредельный с белорусским пунктом "Берестовица". В МИД и Госпогранкомитете Белоруссии назвали такое решение антигуманным, обостряющим отношения двух стран и нарушающим права жителей РБ, Польши и других государств. В Минске оставили за собой право принять адекватные меры реагирования и подчеркнули, что республика всегда открыта для конструктивного и взаимоуважительного диалога.

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Ранее Лайф писал, что Белоруссия ограничит въезд для польских грузовиков и тягачей. Как пояснили в Совете министров республики, данное решение связано с закрытием Бобровников.

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YouTube-канал / ИА Белта

Арина Родионова
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