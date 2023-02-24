Власти Польши приняли решение выслать военного атташе Белоруссии

Такое решение, как отмечает агентство, станет ответной реакцией на выдворение из Белоруссии офицера связи Пограничной службы Польши. Что, в свою очередь, было ответом на решение Варшавы закрыть пограничный пункт пропуска "Бобровники", сопредельный с белорусским пунктом "Берестовица". В МИД и Госпогранкомитете Белоруссии назвали такое решение антигуманным, обостряющим отношения двух стран и нарушающим права жителей РБ, Польши и других государств. В Минске оставили за собой право принять адекватные меры реагирования и подчеркнули, что республика всегда открыта для конструктивного и взаимоуважительного диалога.