Песков рассказал о неафишируемых разговорах Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин постоянно находится на связи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, общественности сообщают не о каждом их разговоре.

"Президенты достаточно часто общаются, и далеко не о каждом их общении мы сообщаем. У них действительно очень насыщенный, плотный диалог на постоянной основе", — подчеркнул Песков.