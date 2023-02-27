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27 февраля, 10:13

Песков рассказал о неафишируемых разговорах Путина и Лукашенко

Песков: Путин и Лукашенко постоянно на связи, но Кремль сообщает не о каждом контакте

<p>Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече во Дворце Независимости. Фото © ТАСС / POOL / Павел Бедняков </p>

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече во Дворце Независимости. Фото © ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин постоянно находится на связи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, общественности сообщают не о каждом их разговоре.

"Президенты достаточно часто общаются, и далеко не о каждом их общении мы сообщаем. У них действительно очень насыщенный, плотный диалог на постоянной основе", — подчеркнул Песков.

Путин заявил, что разделяет позицию Лукашенко

Путин заявил, что разделяет позицию Лукашенко

Последний контакт лидеров двух стран состоялся 24 февраля. Как рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, у него состоялась продолжительная беседа по телефону с главой РФ Владимиром Путиным.

Александр Юнашев
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