Песков рассказал о неафишируемых разговорах Путина и Лукашенко
Песков: Путин и Лукашенко постоянно на связи, но Кремль сообщает не о каждом контакте
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече во Дворце Независимости. Фото © ТАСС / POOL / Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин постоянно находится на связи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, общественности сообщают не о каждом их разговоре.
"Президенты достаточно часто общаются, и далеко не о каждом их общении мы сообщаем. У них действительно очень насыщенный, плотный диалог на постоянной основе", — подчеркнул Песков.
Последний контакт лидеров двух стран состоялся 24 февраля. Как рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, у него состоялась продолжительная беседа по телефону с главой РФ Владимиром Путиным.