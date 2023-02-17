Путин заявил, что разделяет позицию Лукашенко
Путин сообщил, что смотрел пресс-конференцию Лукашенко
Президент России Владимир Путин заявил, что смотрел пресс-конференцию белорусского коллеги Александра Лукашенко, прошедшую накануне. Об этом наш лидер сообщил ему в ходе совместной встречи.
"Вчера смотрел вашу пресс-конференцию. <...> Разделяю ваши позиции, подходы. Вы знаете", — заявил Путин.
При этом Лукашенко предположил, что российский президент в ходе просмотра его пресс-конференции расстроился.
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко сегодня на встрече затронут тему дальнейшего развития отношений стратегического партнёрства и союзничества между Москвой и Минском.