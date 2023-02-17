Путин заявил, что разделяет позицию Лукашенко

Президент России Владимир Путин заявил, что смотрел пресс-конференцию белорусского коллеги Александра Лукашенко, прошедшую накануне. Об этом наш лидер сообщил ему в ходе совместной встречи.

"Вчера смотрел вашу пресс-конференцию. <...> Разделяю ваши позиции, подходы. Вы знаете", — заявил Путин.

При этом Лукашенко предположил, что российский президент в ходе просмотра его пресс-конференции расстроился.