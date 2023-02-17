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17 февраля, 12:42

Путин заявил, что разделяет позицию Лукашенко

Путин сообщил, что смотрел пресс-конференцию Лукашенко

Президент России Владимир Путин заявил, что смотрел пресс-конференцию белорусского коллеги Александра Лукашенко, прошедшую накануне. Об этом наш лидер сообщил ему в ходе совместной встречи.

"Вчера смотрел вашу пресс-конференцию. <...> Разделяю ваши позиции, подходы. Вы знаете", — заявил Путин.

При этом Лукашенко предположил, что российский президент в ходе просмотра его пресс-конференции расстроился.

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Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко сегодня на встрече затронут тему дальнейшего развития отношений стратегического партнёрства и союзничества между Москвой и Минском.

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kremlin.ru

Светлана Оперук
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