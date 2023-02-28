Песков: Положение дел в Киеве не способствует появлению обстановки для диалога

Положение дел в Киеве не позволяет рассчитывать на появление обстановки для диалога, спецоперация будет продолжаться до достижения целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Но то положение дел, которое сейчас есть прежде всего, конечно, в Киеве, пока не даёт нам возможности рассчитывать на то, что появится обстановка для обсуждения нюансов", — пояснил пресс-секретарь президента РФ в интервью газете "Известия".

Песков добавил, что российская спецоперация на Украине будет продолжена до выполнения её целей.