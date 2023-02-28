Песков: Положение дел в Киеве не способствует появлению обстановки для диалога
Положение дел в Киеве не позволяет рассчитывать на появление обстановки для диалога, спецоперация будет продолжаться до достижения целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Но то положение дел, которое сейчас есть прежде всего, конечно, в Киеве, пока не даёт нам возможности рассчитывать на то, что появится обстановка для обсуждения нюансов", — пояснил пресс-секретарь президента РФ в интервью газете "Известия".
Песков добавил, что российская спецоперация на Украине будет продолжена до выполнения её целей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участники НАТО выступают единым блоком уже не как условные противники, а враги России. По его словам, государства альянса стали стороной конфликта на Украине.