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28 февраля, 04:17

Песков: Положение дел в Киеве не способствует появлению обстановки для диалога

Положение дел в Киеве не позволяет рассчитывать на появление обстановки для диалога, спецоперация будет продолжаться до достижения целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Но то положение дел, которое сейчас есть прежде всего, конечно, в Киеве, пока не даёт нам возможности рассчитывать на то, что появится обстановка для обсуждения нюансов", — пояснил пресс-секретарь президента РФ в интервью газете "Известия".

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Песков добавил, что российская спецоперация на Украине будет продолжена до выполнения её целей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участники НАТО выступают единым блоком уже не как условные противники, а враги России. По его словам, государства альянса стали стороной конфликта на Украине.

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Юлия Коновалова
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