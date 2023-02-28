Песков заявил о переходе НАТО из условного противника во враги России

Участники НАТО выступают единым блоком уже не как условные противники, а враги России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, указав, что государства альянса стали стороной конфликта на Украине.

"По сути, сейчас НАТО выступает единым блоком уже не как наши условные противники, а враги. Их разведка 24 часа в сутки работает против нас", — сказал Песков в интервью газете "Известия".

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что альянс бесплатно поставляет оружие на Украину, из которого потом стреляют по российским военным и даже в граждан Украины. Песков добавил, что, кроме всего прочего, берутся обязательства и принимаются коллективные решения в рамках блока о новых поставках с постоянным повышением технического уровня оружия.