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Регион
Опубликовано 28 февраля 2023, 10:39
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Песков: Россия не поступится новыми территориями в случае переговоров с Киевом

Россия не поступится новыми реалиями в виде присоединённых к стране республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Аналогичной позиции Москва придерживается и в отношении целей спецоперации на Украине. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности возобновления переговоров с Киевом.

"Существуют определённые реалии, реалии, которые уже стали внутрироссийскими, я имею в виду новые российские территории. Существует Конституция РФ, которую нельзя не учитывать никому и которой российская сторона не сможет поступиться никогда. Вот это очень важная реалия", — сказал Песков.

Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня сложилась уникальная ситуация, в которой конфликт на Украине можно остановить моментально. Сделать это белорусский лидер призвал до того, как Россия "поставит свою экономику на военные рельсы".

Песков заявил об отсутствии сигналов о готовности Киева к переговорам с Россией
Песков заявил об отсутствии сигналов о готовности Киева к переговорам с Россией
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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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