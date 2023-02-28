Песков: Россия не поступится новыми территориями в случае переговоров с Киевом

Россия не поступится новыми реалиями в виде присоединённых к стране республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Аналогичной позиции Москва придерживается и в отношении целей спецоперации на Украине. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности возобновления переговоров с Киевом.

"Существуют определённые реалии, реалии, которые уже стали внутрироссийскими, я имею в виду новые российские территории. Существует Конституция РФ, которую нельзя не учитывать никому и которой российская сторона не сможет поступиться никогда. Вот это очень важная реалия", — сказал Песков.