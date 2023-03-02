Лавров: Западные делегации превратили в балаган работу над повесткой дня G20

Делегации ряда западных стран превратили работу над повесткой дня в рамках G20 в балаган, желая переложить на РФ ответственность за собственные провалы в экономике. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) "Двадцатки".

"Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня "Двадцатки" в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего Россию", — сказал Лавров.