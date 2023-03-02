"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 марта, 08:44
3228

Лавров: Западные делегации превратили в балаган работу над повесткой дня G20

Лавров извинился за западные делегации, превратившие в балаган работу над повесткой дня G20

Делегации ряда западных стран превратили работу над повесткой дня в рамках G20 в балаган, желая переложить на РФ ответственность за собственные провалы в экономике. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) "Двадцатки".

"Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня "Двадцатки" в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего Россию", — сказал Лавров.

"Дипломатию отодвинули на второй план": Захарова обвинила США в желании эскалации конфликтов в мире

"Дипломатию отодвинули на второй план": Захарова обвинила США в желании эскалации конфликтов в мире

Напомним, Сергей Лавров с 1 по 2 марта находится в Индии для участия в совещании глав МИД стран "Большой двадцатки". Сегодня, 2 марта, в Нью-Дели стартовала встреча министров иностранных дел G20.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • g20
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров