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2 марта, 05:51

"Дипломатию отодвинули на второй план": Захарова обвинила США в желании эскалации конфликтов в мире

Захарова: США выступают за эскалацию конфликтов во всём мире

Власти США не желают идти по пути дипломатии и давно выступают за эскалацию всех имеющихся в мире конфликтов. Об этом телеканалу "Звезда" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Позиция Соединённых Штатов обозначена чётко и давно, они выступают за эскалацию конфликтов в принципе по всему миру. Дипломатию, к сожалению, они, видимо, отодвинули на второй план", — отметила Захарова.

По мнению дипломата, причины такой политики Вашингтона кроются в том, что США либо не владеют дипломатией, либо не верят в неё, либо же все их действия направлены на разрушения.

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ТРК "Звезда"

Артур Белкин
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