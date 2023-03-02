"Дипломатию отодвинули на второй план": Захарова обвинила США в желании эскалации конфликтов в мире

Власти США не желают идти по пути дипломатии и давно выступают за эскалацию всех имеющихся в мире конфликтов. Об этом телеканалу "Звезда" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Позиция Соединённых Штатов обозначена чётко и давно, они выступают за эскалацию конфликтов в принципе по всему миру. Дипломатию, к сожалению, они, видимо, отодвинули на второй план", — отметила Захарова.

По мнению дипломата, причины такой политики Вашингтона кроются в том, что США либо не владеют дипломатией, либо не верят в неё, либо же все их действия направлены на разрушения.