"Дипломатию отодвинули на второй план": Захарова обвинила США в желании эскалации конфликтов в мире
Захарова: США выступают за эскалацию конфликтов во всём мире
Власти США не желают идти по пути дипломатии и давно выступают за эскалацию всех имеющихся в мире конфликтов. Об этом телеканалу "Звезда" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Позиция Соединённых Штатов обозначена чётко и давно, они выступают за эскалацию конфликтов в принципе по всему миру. Дипломатию, к сожалению, они, видимо, отодвинули на второй план", — отметила Захарова.
По мнению дипломата, причины такой политики Вашингтона кроются в том, что США либо не владеют дипломатией, либо не верят в неё, либо же все их действия направлены на разрушения.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не планирует встречаться с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях саммита G20 в Нью-Дели.
ТРК "Звезда"