В МИД РФ заявили, что не планируют контактов с Блинкеном на G20 в Индии
Российская сторона не планирует каких-либо контактов с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях саммита G20 в Нью-Дели. Об этом РИА "Новости" сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Не планируется", — ответил представитель ведомства на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 1–2 марта будет находиться в Нью-Дели, где примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств G20.
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ТАСС / AP