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1 марта, 14:17

В МИД РФ заявили, что не планируют контактов с Блинкеном на G20 в Индии

Российская сторона не планирует каких-либо контактов с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях саммита G20 в Нью-Дели. Об этом РИА "Новости" сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Не планируется", — ответил представитель ведомства на соответствующий вопрос журналистов.

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Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 1–2 марта будет находиться в Нью-Дели, где примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств G20.

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ТАСС / AP

Артур Белкин
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