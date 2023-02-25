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25 февраля, 13:50

Главы Минфинов G20 приняли заявление без пунктов с осуждением действий России на Украине

Главы Минфинов стран "Большой двадцатки" по результатам встречи в Бангалоре приняли совместное заявление, но без пунктов 3 и 4, которые касаются осуждения действий России на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоговое заявление.

"Пункты 3 и 4 этого документа, адаптированные из декларации лидеров G20 на Бали, прошедшего 15–16 ноября 2022 года, были согласованы всеми странами-членами, за исключением России и Китая", указывается в документе.

Министры и управляющие центробанками объединения согласились с пунктами 1 и 2, а также с 5-го по 17-й вместе с приложениями 1 и 2. Согласно заявлению, они выражают сожаление по поводу действий России на Украине.

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Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров приедет на совещание с коллегами из G20. Мероприятие состоится в начале марта в Нью-Дели.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Photothek / Thomas Koehler

Светлана Оперук
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