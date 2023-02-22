Захарова анонсировала визит Лаврова в Индию на совещание глав МИД G20

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приедет в начале марта в Нью-Дели для участия в совещании глав внешнеполитических ведомств G20. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С 1 по 2 марта в Нью-Дели министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств "Группы двадцати", — уточнила она.