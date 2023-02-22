Захарова анонсировала визит Лаврова в Индию на совещание глав МИД G20
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приедет в начале марта в Нью-Дели для участия в совещании глав внешнеполитических ведомств G20. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С 1 по 2 марта в Нью-Дели министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств "Группы двадцати", — уточнила она.
А ранее сегодня Лавров встретился в Москве с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), членом политбюро ЦК КПК Ван И. Стороны обсудили украинский кризис и выразили приверженность общей позиции по создавшейся ситуации.
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