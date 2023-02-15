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15 февраля, 15:28

Лавров назвал подрывы "Северных потоков" попыткой решить "германский вопрос"

Организаторы терактов на "Северных потоках" хотели поставить окончательную точку в "германском газовом вопросе", чтобы приструнить Берлин на мировой арене. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в РФ.

"Взрывы трубопроводов были как бы окончательным решением "германского газового вопроса". Как сейчас пытаются "окончательно решить русский вопрос", так хотели решить и "германский вопрос", чтобы никогда Германия не пыталась играть какую-то самостоятельную роль в обозримой исторической перспективе", сказал он.

Дипломат уверен, что диверсии на газопроводах должны были вывести Германию из "энергетически комфортной зоны". Лавров подчеркнул, что Берлин оказался не просто унижен, его "поставили на своё место — на место сателлита США", от которых теперь будет зависеть, каким будет экономическое развитие Германии и уровень жизни немцев. Инцидент с "Северными потоками" вписывается в новый порядок, основанный на устанавливаемых Вашингтоном правилах, добавил министр.

"Им (американцам. — Прим. Лайфа) наплевать, какие тяжелейшие невзгоды выпадут на плечи многих стран, включая их прямых союзников", — заключил Лавров.

Журналист Херш анонсировал новый этап расследования о подрыве "Северных потоков"

Журналист Херш анонсировал новый этап расследования о подрыве "Северных потоков"

Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. В Европе до сих пор ищут виновных, а российская разведка обнаружила западный след в теракте. Журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом стоят власти США, которые тайно готовили эту операцию в течение девяти месяцев. По его данным, Джо Байден из страха перенёс подрыв газопроводов с июня на сентябрь прошлого года. Вашингтон обвинения отвергает.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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