Лавров назвал подрывы "Северных потоков" попыткой решить "германский вопрос"

Организаторы терактов на "Северных потоках" хотели поставить окончательную точку в "германском газовом вопросе", чтобы приструнить Берлин на мировой арене. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в РФ.

"Взрывы трубопроводов были как бы окончательным решением "германского газового вопроса". Как сейчас пытаются "окончательно решить русский вопрос", так хотели решить и "германский вопрос", чтобы никогда Германия не пыталась играть какую-то самостоятельную роль в обозримой исторической перспективе", — сказал он.

Дипломат уверен, что диверсии на газопроводах должны были вывести Германию из "энергетически комфортной зоны". Лавров подчеркнул, что Берлин оказался не просто унижен, его "поставили на своё место — на место сателлита США", от которых теперь будет зависеть, каким будет экономическое развитие Германии и уровень жизни немцев. Инцидент с "Северными потоками" вписывается в новый порядок, основанный на устанавливаемых Вашингтоном правилах, добавил министр.