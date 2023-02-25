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25 февраля, 02:02

"Висит на волоске": Украину предупредили о больших проблемах из-за ситуации на Западе

Economist: Будущее Украины висит на волоске из-за сложной ситуации на Западе

Украина сейчас уже в шатком положении из-за серьёзных проблем, с которыми пришлось столкнуться США и Европе. Об этом говорится в материале журнала Economist.

"Будущее Украины висит на волоске и, вероятно, останется неопределённым в ближайшие годы", — пишет автор публикации.

По его мнению, могущество Запада во главе с США тает. Признак этого — провалы американцев в Афганистане и Ираке, неудачные попытки смены правительств, мировой финансовый кризис. Обозреватель полагает, что сейчас Вашингтон пытается восстановить свой авторитет за счёт Украины. Но она "подвергнет испытанию решимость Запада, его единство и даже промышленный потенциал".

"Конфликт поднимает три фундаментальных геополитических вопроса: в частности, какую роль Соединённые Штаты будут играть в европейской безопасности, смогут ли европейские члены НАТО взять на себя ответственность за большую часть обороны региона и что решат остальные страны мира? <...> Ответы не просто имеют решающее значение для судьбы Украины, они — показатель веры Запада в себя и собственный авторитет", — говорится в статье.

По мнению её автора, США и Европа столкнулись с множеством вызовов из-за конфликта на Украине, в том числе с экономическими трудностями, упадком оборонной промышленности. И если Запад потерпит неудачу, платить, скорее всего, придётся Украине.

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Обложка ©

Flickr / ministryofdefenceua

Андрей Григорьев
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