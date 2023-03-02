В Госдепе подвели итоги короткой встречи Лаврова и Блинкена

На полях встречи глав внешнеполитических ведомств G20 в Нью-Дели состоялась беседа госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Разговор длился порядка восьми минут. Об этом рассказали в Госдепе США.

"Это была довольно короткая беседа, всего 8 минут", — сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он усомнился, что в течение этих восьми минут "было сказано что-то, что изменило оценки, сложившиеся за последние 16 месяцев".