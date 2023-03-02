Блинкен попросил Лаврова принять идею США по обмену заключёнными для освобождения Уилана

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова принять предложение Вашингтона по обмену заключёнными для освобождения осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана.

"Я поднял вопрос о неправомерном задержании Пола Уилана. Соединённые Штаты сделали серьёзное предложение. Москва должна принять его", — отметил он в ходе пресс-конференции в Нью-Дели по итогам встречи глав МИД G20 ("Большой двадцатки").