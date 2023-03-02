Блинкен попросил Лаврова принять идею США по обмену заключёнными для освобождения Уилана
Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова принять предложение Вашингтона по обмену заключёнными для освобождения осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана.
"Я поднял вопрос о неправомерном задержании Пола Уилана. Соединённые Штаты сделали серьёзное предложение. Москва должна принять его", — отметил он в ходе пресс-конференции в Нью-Дели по итогам встречи глав МИД G20 ("Большой двадцатки").
По словам Блинкена, Америка готова вернуть домой Уилана и других граждан, которые, как отметил он, несправедливо удерживаются по всему миру.
Лайф напоминает, что американец Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года по подозрению в шпионаже. Причём сам Уилан отрицал вину и заявлял, что он "не агент разведки, а лишь "мистер Бин" на каникулах". Несмотря на это, обвинение собрало доказательную базу. В июне 2020 года он был приговорён к 16 годам колонии. После обмена российского бизнесмена Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер семья Уилана разочаровалась в том, что выбрали не его.
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