Посредник в переговорах России и США допустил обмен Пола Уилана в этом году

Россия и США в 2023 году проведут как минимум один обмен заключёнными, после которого на родину будет передан осуждённый в РФ американец Пол Уилан. Об этом заявил бывший американский министр и дипломат Билл Ричардсон, участвующий по неправительственной линии в диалоге об обмене заключёнными между Москвой и Вашингтоном.

"Я оптимистично настроен по поводу того, что в нынешнем календарном году Пол Уилан освободится. Считаю, что это будет обмен заключёнными", — приводит его слова ТАСС.