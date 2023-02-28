Посредник в переговорах России и США допустил обмен Пола Уилана в этом году
Россия и США в 2023 году проведут как минимум один обмен заключёнными, после которого на родину будет передан осуждённый в РФ американец Пол Уилан. Об этом заявил бывший американский министр и дипломат Билл Ричардсон, участвующий по неправительственной линии в диалоге об обмене заключёнными между Москвой и Вашингтоном.
"Я оптимистично настроен по поводу того, что в нынешнем календарном году Пол Уилан освободится. Считаю, что это будет обмен заключёнными", — приводит его слова ТАСС.
При этом Ричардсон добавил, что в настоящее время продолжается работа и над другими делами. Он выразил надежду, что дополнительные обмены также состоятся в этом году.
Как рассказывал Лайф, американец Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года по подозрению в шпионаже. Причём сам Уилан отрицал вину и заявлял, что он "не агент разведки, а лишь "мистер Бин" на каникулах". Несмотря на это, обвинение собрало доказательную базу. В июне 2020 года он был приговорён к 16 годам колонии. Кстати, после обмена российского бизнесмена Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер семья Уилана выразила разочарование, что выбрали не его.
ТАСС / Сергей Савостьянов