В Мелитополе произошёл взрыв

В Мелитополе Запорожской области сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщила администрация города.

"В Мелитополе на улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство", — говорится в телеграм-канале администрации.

В свою очередь ГУ МВД по региону сообщает, что в результате инцидента пострадал сотрудник полиции.

"Сегодня около 07:30 утра в городе Мелитополе произошёл взрыв, в результате которого, по предварительным данным, пострадал сотрудник полиции", — говорится в телеграм-канале управления.