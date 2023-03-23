В Мелитополе произошёл взрыв
В Мелитополе сработало взрывное устройство, пострадал полицейский
Полицейский автомобиль на месте взрыва СВУ в Мелитополе. Обложка © Telegram / ГУ МВД по Запорожской области
В Мелитополе Запорожской области сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщила администрация города.
"В Мелитополе на улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство", — говорится в телеграм-канале администрации.
В свою очередь ГУ МВД по региону сообщает, что в результате инцидента пострадал сотрудник полиции.
"Сегодня около 07:30 утра в городе Мелитополе произошёл взрыв, в результате которого, по предварительным данным, пострадал сотрудник полиции", — говорится в телеграм-канале управления.
Полицейский госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Это второй взрыв в городе за последние десять дней. 14 марта там взорвался автомобиль недалеко от рынка. Владелец машины скончался в больнице. Пострадало три человека.