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23 марта, 05:46

В Мелитополе произошёл взрыв

В Мелитополе сработало взрывное устройство, пострадал полицейский

<p>Полицейский автомобиль на месте взрыва СВУ в Мелитополе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/GUVDpoZO/1463" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД по Запорожской области</a></p>

Полицейский автомобиль на месте взрыва СВУ в Мелитополе. Обложка © Telegram / ГУ МВД по Запорожской области

В Мелитополе Запорожской области сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщила администрация города.

"В Мелитополе на улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство", — говорится в телеграм-канале администрации.

В свою очередь ГУ МВД по региону сообщает, что в результате инцидента пострадал сотрудник полиции.

"Сегодня около 07:30 утра в городе Мелитополе произошёл взрыв, в результате которого, по предварительным данным, пострадал сотрудник полиции", — говорится в телеграм-канале управления.

Полицейский госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Это второй взрыв в городе за последние десять дней. 14 марта там взорвался автомобиль недалеко от рынка. Владелец машины скончался в больнице. Пострадало три человека.

Никита Никонов
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