Число пострадавших при взрыве в Мелитополе возросло до трёх
Число пострадавших в результате взрыва автомобиля в Мелитополе увеличилось до трёх человек. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"По уточнённым данным, в результате взрыва автомобиля пострадали три человека — двое мужчин и женщина", — сказали там.
Напомним, о взрыве автомобиля в Мелитополе стало известно сегодня вечером. Звуки детонации были слышны сразу в нескольких районах города. Это произошло около 18:40. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, затем число раненых выросло до двух.
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