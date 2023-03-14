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14 марта, 18:05

Число пострадавших при взрыве в Мелитополе возросло до трёх

Число пострадавших в результате взрыва автомобиля в Мелитополе увеличилось до трёх человек. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

"По уточнённым данным, в результате взрыва автомобиля пострадали три человека — двое мужчин и женщина", — сказали там.

В Новой Каховке произошёл теракт

В Новой Каховке произошёл теракт

Напомним, о взрыве автомобиля в Мелитополе стало известно сегодня вечером. Звуки детонации были слышны сразу в нескольких районах города. Это произошло около 18:40. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, затем число раненых выросло до двух.

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T.me / vrogov

Варвара Романова
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