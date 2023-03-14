Число пострадавших при взрыве в Мелитополе возросло до трёх

Число пострадавших в результате взрыва автомобиля в Мелитополе увеличилось до трёх человек. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

"По уточнённым данным, в результате взрыва автомобиля пострадали три человека — двое мужчин и женщина", — сказали там.