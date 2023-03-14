Два человека пострадали в результате взрыва в Мелитополе
В результате подрыва автомобиля в Мелитополе пострадали два человека. Об этом заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Количество пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе в районе Кировского рынка увеличилось до двух человек. По уточнённым данным, пострадали два человека: мужчина и женщина. Они госпитализированы", — написал он в телеграм-канале.
Лайф напоминает, что звуки взрыва были слышны сразу в нескольких районах города. Это произошло около 18:40. Изначально сообщалось об одном пострадавшем.
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