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14 марта, 16:43

Два человека пострадали в результате взрыва в Мелитополе

В результате подрыва автомобиля в Мелитополе пострадали два человека. Об этом заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Количество пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе в районе Кировского рынка увеличилось до двух человек. По уточнённым данным, пострадали два человека: мужчина и женщина. Они госпитализированы", — написал он в телеграм-канале.

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Лайф напоминает, что звуки взрыва были слышны сразу в нескольких районах города. Это произошло около 18:40. Изначально сообщалось об одном пострадавшем.

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Telegram / Владимир Рогов

Никита Осипов
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