Два человека пострадали в результате взрыва в Мелитополе

В результате подрыва автомобиля в Мелитополе пострадали два человека. Об этом заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Количество пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе в районе Кировского рынка увеличилось до двух человек. По уточнённым данным, пострадали два человека: мужчина и женщина. Они госпитализированы", — написал он в телеграм-канале.