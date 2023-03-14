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14 марта, 14:11

Замглавы ВГА Каховского района Херсонской области попал в больницу после взрыва СВУ

СК возбудил дело после покушения на замглавы ВГА Каховского района Херсонской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершённое общеопасным способом... Следователями и криминалистами регионального управления произведён осмотр места происшествия", — говорится в публикации в телеграм-канале СКР.

В Новой Каховке произошёл теракт

В Новой Каховке произошёл теракт

По данным следствия, не позднее полудня 13 марта неустановленное лицо заложило СВУ рядом со входом в кафе в Новой Каховке, которое в тот же день было приведено в действие. В результате замглавы ВГА получил телесные повреждения, его доставили в больницу.

Ранее СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова. По словам адвоката Дениса Шапиро, личности обвиняемых пока не установлены, но уже начался допрос свидетелей.

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ТАСС / Николай Тришин

Никита Никонов
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