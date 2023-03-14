Замглавы ВГА Каховского района Херсонской области попал в больницу после взрыва СВУ
СК возбудил дело после покушения на замглавы ВГА Каховского района Херсонской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершённое общеопасным способом... Следователями и криминалистами регионального управления произведён осмотр места происшествия", — говорится в публикации в телеграм-канале СКР.
По данным следствия, не позднее полудня 13 марта неустановленное лицо заложило СВУ рядом со входом в кафе в Новой Каховке, которое в тот же день было приведено в действие. В результате замглавы ВГА получил телесные повреждения, его доставили в больницу.
Ранее СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова. По словам адвоката Дениса Шапиро, личности обвиняемых пока не установлены, но уже начался допрос свидетелей.
ТАСС / Николай Тришин