Замглавы ВГА Каховского района Херсонской области попал в больницу после взрыва СВУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершённое общеопасным способом... Следователями и криминалистами регионального управления произведён осмотр места происшествия", — говорится в публикации в телеграм-канале СКР.

По данным следствия, не позднее полудня 13 марта неустановленное лицо заложило СВУ рядом со входом в кафе в Новой Каховке, которое в тот же день было приведено в действие. В результате замглавы ВГА получил телесные повреждения, его доставили в больницу.