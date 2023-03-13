СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство командира спецназа "Ахмат" Алаудинова

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России возбудило уголовное дело по факту покушения на жизнь командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова. Об этом сообщил адвокат Денис Шапиро.

По его словам, которые приводит ТАСС, военный следственный отдел СКР открыл расследование по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое в связи с осуществлением последними служебной деятельности общеопасным способом". По информации адвоката, председатель СК Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.