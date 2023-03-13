СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство командира спецназа "Ахмат" Алаудинова
Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России возбудило уголовное дело по факту покушения на жизнь командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова. Об этом сообщил адвокат Денис Шапиро.
По его словам, которые приводит ТАСС, военный следственный отдел СКР открыл расследование по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое в связи с осуществлением последними служебной деятельности общеопасным способом". По информации адвоката, председатель СК Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.
По словам адвоката, потерпевшими признаны Алаудинов и его адъютант — лейтенант Джамбулат Мизаев. Шапиро добавил, что личности обвиняемых пока не установлены, но по делу уже начался допрос свидетелей. Также проводится судебно-химическая экспертиза отравляющего вещества из полученного конверта.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Апти Алаудинова пытались отравить с помощью пропитанного ядом конверта. Сам Алаудинов рассказал, что вместе с ним отравились его племянник и адъютант. Позже стало известно, что командира спецназа "Ахмат" выписали из госпиталя.
ТАСС / Александр Река