Кадыров сообщил о попытке отравления командира спецназа "Ахмат" Алаудинова

Героя России, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова попытались отравить через письмо. Об этом в телеграм-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Друзья, наш дорогой брат, Герой России, помощник главы ЧР, командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов, несколько дней назад был отравлен", — написал он.

По словам Кадырова, 8 февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Письмо заранее пропитали отравляющим веществом, что Герой России понял по "едкому специфическому запаху". В результате Алаудинов и другие контактирующие с конвертом обработали руки и промыли нос. В дальнейшем они поступили в медико-санитарный батальон, где специалисты предотвратили тяжкие последствия.

"Сейчас генерал Алаудинов и оба адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку. Врачи проводят все необходимые процедуры", — добавил глава Чечни.

По его словам, специалисты взяли биологические материалы для проведения анализа и выявления отравляющего вещества. Вместе с тем правоохранители пытаются разобраться в произошедшем и найти причастных к покушению. Уже есть некоторые результаты расследования, но Кадыров не раскрыл подробности.