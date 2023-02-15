Командир "Ахмата" раскрыл имена ещё двух пострадавших от отравленного конверта

Помощник главы Чеченской Республики, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов находится в больнице с ещё двумя пострадавшими, которые также касались отравленного конверта. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

"Нас тут трое находятся: один мой племянник, один адъютант и я. Мы втроём оказались здесь", — пояснил генерал и добавил, что больше никто не контактировал с ядом.