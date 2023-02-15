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15 февраля, 10:19

Командир "Ахмата" раскрыл имена ещё двух пострадавших от отравленного конверта

Командир "Ахмата" Алаудинов сообщил, что вместе с ним отравились его племянник и адъютант

<p>Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Фото © ТАСС / Александр Река</p>

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Фото © ТАСС / Александр Река

Помощник главы Чеченской Республики, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов находится в больнице с ещё двумя пострадавшими, которые также касались отравленного конверта. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

"Нас тут трое находятся: один мой племянник, один адъютант и я. Мы втроём оказались здесь", пояснил генерал и добавил, что больше никто не контактировал с ядом.

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Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что Апти Алаудинова пытались отравить с помощью пропитанного ядом конверта. Все контактировавшие с пакетом люди сразу обработали руки и промыли носы, после чего обратились к медикам. Тяжёлых последствий удалось избежать, лечение они проходят в Москве.

Матвей Константинов
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