Командир "Ахмата" раскрыл имена ещё двух пострадавших от отравленного конверта
Командир "Ахмата" Алаудинов сообщил, что вместе с ним отравились его племянник и адъютант
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Фото © ТАСС / Александр Река
Помощник главы Чеченской Республики, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов находится в больнице с ещё двумя пострадавшими, которые также касались отравленного конверта. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-1".
"Нас тут трое находятся: один мой племянник, один адъютант и я. Мы втроём оказались здесь", — пояснил генерал и добавил, что больше никто не контактировал с ядом.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что Апти Алаудинова пытались отравить с помощью пропитанного ядом конверта. Все контактировавшие с пакетом люди сразу обработали руки и промыли носы, после чего обратились к медикам. Тяжёлых последствий удалось избежать, лечение они проходят в Москве.