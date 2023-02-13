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Регион
Опубликовано 13 февраля 2023, 11:52

Кадыров заявил, что для безопасности РФ нужно освободить Одессу и Харьков

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что для обеспечения безопасности России необходимо взять под контроль Одессу и Харьков.

"Закончим мы, хотя некоторые говорят год, два, три, я считаю, что до конца года мы поставленные задачи выполним на все 100%. Это, я считаю, меньшее из всего, что нужно сделать, надо забрать Одессу, Харьков и в последующем так обезопасить наше государство", — заявил он.

По словам Кадырова, из Чечни еженедельно уезжает на фронт до 200 бойцов, которые перед этим проходят подготовку.

Кадыров заявил, что готов поговорить с Зеленским "один на один"
Кадыров заявил, что готов поговорить с Зеленским "один на один"

Ранее Рамзан Кадыров выразил мнение, что в ходе специальной военной операции Российская армия не использует весь свой потенциал.

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ТАСС / Елена Афонина

Артур Белкин
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