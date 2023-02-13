Кадыров заявил, что для безопасности РФ нужно освободить Одессу и Харьков

"Закончим мы, хотя некоторые говорят год, два, три, я считаю, что до конца года мы поставленные задачи выполним на все 100%. Это, я считаю, меньшее из всего, что нужно сделать, — надо забрать Одессу, Харьков и в последующем так обезопасить наше государство", — заявил он.