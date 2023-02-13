Кадыров заявил, что для безопасности РФ нужно освободить Одессу и Харьков
Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что для обеспечения безопасности России необходимо взять под контроль Одессу и Харьков.
"Закончим мы, хотя некоторые говорят год, два, три, я считаю, что до конца года мы поставленные задачи выполним на все 100%. Это, я считаю, меньшее из всего, что нужно сделать, — надо забрать Одессу, Харьков и в последующем так обезопасить наше государство", — заявил он.
По словам Кадырова, из Чечни еженедельно уезжает на фронт до 200 бойцов, которые перед этим проходят подготовку.
Ранее Рамзан Кадыров выразил мнение, что в ходе специальной военной операции Российская армия не использует весь свой потенциал.
ТАСС / Елена Афонина