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13 февраля, 11:16

Кадыров заявил, что Российская армия использует не весь потенциал в ходе СВО

В ходе специальной военной операции на Украине российские войска используют не весь потенциал. Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Если бы мы начали хотя бы [на] 20%, все эти города, которые есть, все места, где они дислоцируются, никого не осталось бы", — заявил он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Кадыров сообщил о попытке отравления командира спецназа "Ахмат" Алаудинова

Кадыров сообщил о попытке отравления командира спецназа "Ахмат" Алаудинова

Глава республики указал, что сейчас ВС РФ пока "жалеют" ВСУ. Но если ситуация не изменится и украинские войска будут стрелять по территории РФ, то терпение Москвы может закончиться, указал Кадыров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским "один на один".

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Илья Суриков
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