ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 февраля 2023, 11:16

Кадыров заявил, что Российская армия использует не весь потенциал в ходе СВО

В ходе специальной военной операции на Украине российские войска используют не весь потенциал. Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Если бы мы начали хотя бы [на] 20%, все эти города, которые есть, все места, где они дислоцируются, никого не осталось бы", — заявил он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Кадыров сообщил о попытке отравления командира спецназа "Ахмат" Алаудинова
Кадыров сообщил о попытке отравления командира спецназа "Ахмат" Алаудинова

Глава республики указал, что сейчас ВС РФ пока "жалеют" ВСУ. Но если ситуация не изменится и украинские войска будут стрелять по территории РФ, то терпение Москвы может закончиться, указал Кадыров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским "один на один".

BannerImage

Telegram/Kadyrov_95

Илья Суриков
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar