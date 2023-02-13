Кадыров заявил, что Российская армия использует не весь потенциал в ходе СВО

В ходе специальной военной операции на Украине российские войска используют не весь потенциал. Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Если бы мы начали хотя бы [на] 20%, все эти города, которые есть, все места, где они дислоцируются, никого не осталось бы", — заявил он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Глава республики указал, что сейчас ВС РФ пока "жалеют" ВСУ. Но если ситуация не изменится и украинские войска будут стрелять по территории РФ, то терпение Москвы может закончиться, указал Кадыров.