Командир "Ахмата" Алаудинов вернулся на передовую после отравления
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Помощник главы Чеченской Республики и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов возвращается к своим бойцам на передовую. Об этом он сам рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
"На данный момент я не могу сказать, что полностью восстановился, потому что на это нужно длительное время", — отметил он.
Алаудинов добавил, что не может находиться в мирной обстановке, когда подчинённые противостоят врагу на передовой. Он заявил, что будет лечиться "на ходу".
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что Апти Алаудинова пытались отравить с помощью пропитанного ядом конверта. Позже Алаудинов рассказал, что вместе с ним отравились его племянник и адъютант.