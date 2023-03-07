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Регион
Опубликовано 7 марта 2023, 07:46

Командир "Ахмата" Алаудинов вернулся на передовую после отравления

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Помощник главы Чеченской Республики и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов возвращается к своим бойцам на передовую. Об этом он сам рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"На данный момент я не могу сказать, что полностью восстановился, потому что на это нужно длительное время", — отметил он.

Командира спецназа "Ахмат" Алаудинова выписали из госпиталя
Командира спецназа "Ахмат" Алаудинова выписали из госпиталя

Алаудинов добавил, что не может находиться в мирной обстановке, когда подчинённые противостоят врагу на передовой. Он заявил, что будет лечиться "на ходу".

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что Апти Алаудинова пытались отравить с помощью пропитанного ядом конверта. Позже Алаудинов рассказал, что вместе с ним отравились его племянник и адъютант.

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Илья Суриков
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