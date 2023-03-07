Командир "Ахмата" Алаудинов вернулся на передовую после отравления

Помощник главы Чеченской Республики и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов возвращается к своим бойцам на передовую. Об этом он сам рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"На данный момент я не могу сказать, что полностью восстановился, потому что на это нужно длительное время", — отметил он.