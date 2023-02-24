Командира спецназа "Ахмат" Алаудинова выписали из госпиталя

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил журналистам, что его выписали из госпиталя. В данный момент помощник главы Чечни находится в Грозном.

"Меня выписали из госпиталя, продолжаю восстановление в республике. Через несколько дней должен убыть на место службы и дальше работать во имя защиты интересов Отечества", — сообщил Алаудинов журналистам.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Алаудинова пытались отравить с помощью пропитанного ядом конверта. Все контактировавшие с пакетом люди сразу обработали руки и промыли носы, после чего обратились к медикам. Тяжёлых последствий удалось избежать, лечение они проходили в Москве. Сам Алаудинов сообщил, что вместе с ним отравились его племянник и адъютант.