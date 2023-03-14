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14 марта, 08:55

В Новой Каховке произошёл теракт

Власти сообщили о детонации самодельного взрывного устройства в Новой Каховке

В Новой Каховке Херсонской области произошёл теракт: рядом с автомобилем сработало самодельное взрывное устройство, пострадал один человек. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

"Был совершён теракт. Сработало самодельное взрывное устройство. Спецслужбы занимаются расследованием. Очевидно, что преступление будет раскрыто, как и прежние подобные факты, а все преступники понесут наказание", — цитирует его РИА "Новости".

Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, уточнил Леонтьев.

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А ранее глава Новокаховского городского округа рассказал, что украинские диверсанты регулярно предпринимают безуспешные попытки проникнуть на территорию Каховской ГЭС.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Александра Вишнякова
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