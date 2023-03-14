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Регион
Опубликовано 14 марта 2023, 08:04
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Попытки украинских диверсантов проникнуть на Каховскую ГЭС продолжаются

Глава Новокаховского г.о. Леонтьев: Диверсанты ВСУ постоянно пытаются проникнуть на нашу ГЭС

Украинские диверсанты регулярно предпринимают безуспешные попытки проникнуть на территорию Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил во вторник глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире "России 24".

"Такие попытки случаются постоянно. Очевидно, что они пресекаются немедленно. Мне даже сложно понять, с какой целью это осуществляется, потому что эти диверсионно-разведывательные группы уничтожаются", — сказал он.

СМИ узнали местонахождение яхты "украинских диверсантов"
СМИ узнали местонахождение яхты "украинских диверсантов"

Ранее в Минобороны сообщали, как украинские диверсанты попытались высадиться на левобережье Днепра в Херсонской области, но были обнаружены с помощью беспилотников и нейтрализованы.

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ТАСС / Валерий Стурит

Марина Калегина
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