Попытки украинских диверсантов проникнуть на Каховскую ГЭС продолжаются
Глава Новокаховского г.о. Леонтьев: Диверсанты ВСУ постоянно пытаются проникнуть на нашу ГЭС
Украинские диверсанты регулярно предпринимают безуспешные попытки проникнуть на территорию Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил во вторник глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире "России 24".
"Такие попытки случаются постоянно. Очевидно, что они пресекаются немедленно. Мне даже сложно понять, с какой целью это осуществляется, потому что эти диверсионно-разведывательные группы уничтожаются", — сказал он.
Ранее в Минобороны сообщали, как украинские диверсанты попытались высадиться на левобережье Днепра в Херсонской области, но были обнаружены с помощью беспилотников и нейтрализованы.
ТАСС / Валерий Стурит