Попытки украинских диверсантов проникнуть на Каховскую ГЭС продолжаются

Украинские диверсанты регулярно предпринимают безуспешные попытки проникнуть на территорию Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил во вторник глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире "России 24".

"Такие попытки случаются постоянно. Очевидно, что они пресекаются немедленно. Мне даже сложно понять, с какой целью это осуществляется, потому что эти диверсионно-разведывательные группы уничтожаются", — сказал он.